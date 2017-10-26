На Прикарпатті викрали Toyota Land Cruiser

Інцидент трапився вчора, 25 жовтня. З двору на вул. Лесі Українки у Калуші викрали позашляховик Toyota Land Cruiser 2013 року випуску чорного кольору.

У прес-службі ГУ НП в Івано-Франківській області інформацію підтвердили та запевнили, що оперативно-пошукові заходи тривають, але автомобіль досі не знайдено, повідомляє Місто.

“Розшукові заходи продовжуються щодо встановлення осіб зловмисників та місця знаходження автомобіля”, – повідомила журналістам МІСТА речник ГУ НП в Івано-Франківській області Мирослава Белдик.

Відтак, у поліції відкрили кримінальне провадження (незаконне заволодіння транспортним засобом).

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