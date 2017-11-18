На Прикарпатті викрали авто – злодіїв затримали

До Городенківського відділення поліції звернувся 29-річний місцевий мешканець і розповів, що на одній із вулиць він виявив свій автомобіль “ВАЗ-21213”, який викрали напередодні, проте до поліції він не звертався.

Про це повідомляє сектор комунікації ГУ Нацполіції в області, пише Дзеркало Коломиї.



Як з’ясували поліцейські, у ніч на 16 листопада чоловік залишив своє авто біля будинку. В той час повз автомобіль проходили чоловіки, котрі, перебуваючи напідпитку, вирішили, аби не йти додому пішки, викрасти автівку.

Пошкодивши дверцята, вони проникли до авта і намагалися його завести, але їм не вдалося.

Тож чоловіки вирішили його відштовхати. Проте невміло керована автівка опинилася у кюветі.

Зрозумівши, що спроба крадіжки виявилася невдалою, вони викрали з автомобіля фари, документи та інші речі та з місця події втекли.

Поліцейські встановили осіб підозрюваних. Ними виявились 28- та 19-річні мешканці Городенківського району.

Зловмисників затримано. Наразі вирішується питання про оголошення їм підозри та обрання міри запобіжного заходу.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

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