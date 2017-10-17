На Прикарпатті відбудеться фінальний забіг серії Ukrainian Trail League – Wet Hills

18 листопада 2017 року відбудеться четвертий забіг серії Ukrainian Trail League – Wet Hills.
Подія буде проходити на території Городенківського району Івано-Франківської області, інформує газета Галичина.
Варто зауважити, що в рамках фестивалю Wet Hills буде проведено три забіги різної протяжності і складності: Dnister Fun 10 км – для тих, хто лише знайомиться з трейлом, Dirty Trail 25км – для бігунів, що неодноразово підкорювали бездоріжжя. Та головна дистанція, довжиною 42 км і сумарним набором висоти 1 тисяча метрів – Wet Hills.
Wet Hills стане фінальним забігом Ukrainian Trail league 2017, та допоможе обрати переможця Ліги.
“Дністровський каньон — місця що не лишають байдужими тих, хто сюди потрапляє. Тут нас чекатимуть числені пагорби та урвища, невеличкі потічки з водоспадами та величні краєвиди річки Дністер. Пізня осінь і купа опалого листя під ногами зроблять цей трейл незабутнім!” – говорять організатори.
“Багно вздовж Дністровського каньйону само собою не заміситься” – аргументує Валя Сташенко, учасниця Wet Hills.