На Прикарпатті відбудеться фінальний забіг серії Ukrainian Trail League – Wet Hills

18 листопада 2017 року відбудеться четвертий забіг серії Ukrainian Trail League – Wet Hills.

Подія буде проходити на території Городенківського району Івано-Франківської області, інформує газета Галичина.

Варто зауважити, що в рамках фестивалю Wet Hills буде проведено три забіги різної протяжності і складності: Dnister Fun 10 км – для тих, хто лише знайомиться з трейлом, Dirty Trail 25км – для бігунів, що неодноразово підкорювали бездоріжжя. Та головна дистанція, довжиною 42 км і сумарним набором висоти 1 тисяча метрів – Wet Hills.