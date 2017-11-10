На Прикарпатті вантажівка збила 16-річну дівчину

ДТП трапилася вчора у Делятині на Надвірнянщині.

Про це повідомляє управління з питань надзвичайних ситуацій ІФ ОДА, інформує “Дзеркало Коломиї“.

46-річний мешканець Хмельниччини, рухаючись на автопоїзді “RENAULT MAGNUM 460”, здійснював об’їзд перешкоди. Не врахувавши дорожню обстановку водій виїхав на зустрічну смугу руху та допустив наїзд на 16-річну дівчину пішохода, мешканку Делятина, яка рухалася по лівій частині проїзної частини дороги.

Потерпіла отримала тілесні ушкодження та доставлена в Надвірнянську ЦРЛ.

Як повідомляли, вчора у Коломиї 76-річний водій збив пішохода.