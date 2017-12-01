На Прикарпатті вантажівка ледь не збила дитину на переході. ВІДЕО

Водій вантажівки від фірми “Федик” в Марківцях здійснив обгін через суцільну подвійну смугу та ледь не збив дитину на пішохідному переході.

Інцидент на дорозі трапився учора, 30 листопада, зранку.

Відео опублікували в спільноті AutoLife IF, пише МІСТО.

Просто не вистачає слів, як цього водія назвати?Там дитина на переході була! Авто попереду нього зупинялося пропустити дитя, а “оцей” його вирішив обігнати.НА ПЕРЕХОДІ І ЧЕРЕЗ ПОДВІЙНУ.Дитині не залишалося нічого іншого як тікати. А якби не встиг? Якби впав в “ступор”? Бережи Боже кожного.Можливо хтось має знайомих на фірмі “Федик”, це так залишати неможна. Дане відео для поліції не має доказової сили, адже даний відеореєстратор несертифікований, дата і час невірні. Можливо, хоч на їх підприємстві на це звернуть увагу, – йдеться в дописі.

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