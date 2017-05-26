На Прикарпатті в сім разів збільшиться кількість вибіркових рубок лісів

Сьогодні, 26 травня, в Івано-Франківському управлінні лісового та мисливського господарства відбулась нарада з питань кількості рубок та відновлення лісів на 2017 рік.

Під час наради озвучили дані вирубки лісу в Івано-Франківській області, а також розповіли про зміни, які відбулись протягом року, передає МІСТО.

Зокрема, 11 листопада 2016 року ввели обмеження щодо суцільних санітарних рубок, які займають значну частку об`єму лісозаготівель в українських лісах. Об`єм заготівель у 2017 році становитиме 8-10%.

“Санітарні рубки в Івано-Франківську стали вже такими, якими вони повинні бути: винятковими, вимушеними. Вони перестали бути економічно- заготівельним заходом“, – зазначивРоман Олійник, перший заступник начальника ОУЛМГ

Роман Олійник також зауважив, що на противагу зменшенню суцільних рубок, в регіоні зросте кількість вибіркових. Більше деревини виготовлятиметься рубками догляду та прорідженнями. Частка добровільно-вибіркових рубків збільшиться в 7 разів.

На засіданні також проаналізували динаміку вирубки лісу станом на 1 січня 2017 року. Відтак, відзначили, що площа земельного фонду в Івано-Франківську збільшилась на 0,6 %. Проте на 13% збільшилась кількість земель невкритих лісовою рослинністю.

Протоколи змін щодо лісових рубок та загалом лісового господарства будуть направлені до Міністерства екології.