На Прикарпатті в сім разів збільшиться кількість вибіркових рубок лісів

Сьогодні, 26 травня, в Івано-Франківському управлінні лісового та мисливського господарства відбулась нарада з питань кількості рубок та відновлення лісів на 2017 рік.
Під час наради озвучили дані вирубки лісу в Івано-Франківській області, а також розповіли про зміни, які відбулись протягом року, передає МІСТО.
Зокрема, 11 листопада 2016 року ввели обмеження щодо суцільних санітарних рубок, які займають значну частку об`єму лісозаготівель в українських лісах. Об`єм заготівель у 2017 році становитиме 8-10%.
“Санітарні рубки в Івано-Франківську стали вже такими, якими вони повинні бути: винятковими, вимушеними. Вони перестали бути економічно- заготівельним заходом“, – зазначивРоман Олійник, перший заступник начальника ОУЛМГ
Роман Олійник також зауважив, що на противагу зменшенню суцільних рубок, в регіоні зросте кількість вибіркових. Більше деревини виготовлятиметься рубками догляду та прорідженнями. Частка добровільно-вибіркових рубків збільшиться в 7 разів.
На засіданні також проаналізували динаміку вирубки лісу станом на 1 січня 2017 року. Відтак, відзначили, що площа земельного фонду в Івано-Франківську збільшилась на 0,6 %. Проте на 13% збільшилась кількість земель невкритих лісовою рослинністю.
Протоколи змін щодо лісових рубок та загалом лісового господарства будуть направлені до Міністерства екології.
Які вирубки.пора вже починати віддавати природі те що ми своїм ненаситним нутром заграбали і грабимо далі .ми думаєм що природа безкінечно буде нам прощати.ні.пора вже схаменутись.і дійсно подумати про майбутнє.