На Прикарпатті в автомобілі нетверезого водія правоохоронці виявили відмички, балаклави та вибухівку. ФОТО

Вчора в Івано-Франківську за порушення правил дорожнього руху екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль Mazda 323, в якому пізніше виявили відмички та балаклави.
Водій, 30-річний мешканець Калуша, мав ознаки наркотичного сп’яніння, проте пройти медичний огляд відмовився, повідомляє прес-служба патрульної поліції.
Поведінка калушанина, який раніше уже притягувався до кримінальної відповідальності, викликала підозру патрульних – ті вирішили провести поверхневу перевірку автомобіля. В салоні поліцейські виявили дві балаклави, дві радіостанції, різні відмички, ключі від автомобілів, рукавиці, чеки з ломбардів та речовину, схожу на тротил.
Пасажир автомобіля, 27-річний калушанин, мав при собі металевий наперсток з білою речовиною, схожою на наркотичну.
На водія патрульні склали адмінпротокол за ст. 130 КУпАП (відмова від проходженя огляду на стан наркотичного сп’яніння).
Обох чоловіків затримали для з’ясування обставин і перевірки причетності до крадіжок, тепер з ними працюють слідчі.