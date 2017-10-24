На Прикарпатті в автомобілі нетверезого водія правоохоронці виявили відмички, балаклави та вибухівку. ФОТО

На Прикарпатті в автомобілі нетверезого водія правоохоронці виявили відмички, балаклави та вибухівку....

Вчора в Івано-Франківську за порушення правил дорожнього руху екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль Mazda 323, в якому пізніше виявили відмички та балаклави.

Водій, 30-річний мешканець Калуша, мав ознаки наркотичного сп’яніння, проте пройти медичний огляд відмовився, повідомляє прес-служба патрульної поліції.

Поведінка калушанина, який раніше уже притягувався до кримінальної відповідальності, викликала підозру патрульних – ті вирішили провести поверхневу перевірку автомобіля. В салоні поліцейські виявили дві балаклави, дві радіостанції, різні відмички, ключі від автомобілів, рукавиці, чеки з ломбардів та речовину, схожу на тротил.