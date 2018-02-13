На Прикарпатті уже більше 20 шкіл на карантині

В Івано-Франківській області більш як 20 шкіл призупинили навчальний процес через спалах захворюваності на грип та ГРВІ.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в прес-службі Івано-Франківської облдержадміністрації.

“З понеділка через грип та ГРВІ призупинили навчання більше 20 шкіл області, карантин оголосили також в одному дошкільному навчальному закладі. Карантинні обмеження триватимуть до врегулювання ситуації”, – повідомили в прес-службі.

Як відомо, у Городенківському районі призупинили навчання 3 школи, у Верховинському – 3 школи, у Тисменицькому 3 школи та дитсадок, у Надвірнянському районі – 3 школи, у Калуському – 4 шкільні заклади та стільки ж – у Рожнятівському районі.

Учора, 12 лютого, карантин оголосили у 3 школа Богородчанського району.

Водночас, 12 шкіл області 12 лютого призупинили карантинні обмеження та відновили навчання.