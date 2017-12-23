На Прикарпатті у жінки правоохоронці забрали двох дітей через недогляд

Десятирічна дівчинка не відвідувала школу і разом зі своєю молодшою сестрою, якій 1,5 роки, жила у повній антисанітарії.

Сім’я на Долинщині потрапила в поле зору працівників ювенальної превенції саме через пропуски уроків старшою дитиною, розповідає начальник сектору молодіжної превенції управління превентивної діяльності ГУНП в Івано-Франківській області Алла Бойчук, пише Місто.

При виїзді по місцю проживання спільно зі службою у справах дітей було встановлено, що в будинку, де мешкають діти, антисанітарні умови. Півторарічна дитина недоглянута, потребує медичного обстеження.

Мати 1984 р.н. ніде не працювала, інколи вживала алкоголь.

При візиті правоохоронців мати дітей поводила себе неадекватно.

Старша донька заявляла, що мати ображає її, виганяє з дому. В будинку було не прибрано, в дітей не було чистого одягу.

Через це правоохоронці прийняли рішення вилучити дітей з сім’ї. Старшу дівчинку відправили до центру соціально-психологічної реабілітації дітей, молодшу – до дитячого відділення Долинської ЦРЛ.

Працівники ювенальної превенції повідомили соціальні служби для вжиття спільних заходів щодо захисту прав та інтересів дитини.