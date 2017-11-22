На Прикарпатті у СІЗО через неправильний діагноз медиків померла ув’язнена

Внаслідок неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками установи виконання покарань та лікарні померла ув’язнена.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури в Івано-Франківській області.

Перебуваючи упродовж 3 місяців в установі, жінка була прикута до ліжка. У той же час до медичної частини установи не була поміщена та перебувала в камері з іншими засудженими без належної медичної допомоги й медичного контролю.

Окрім цього, лікарем-терапевтом установи та лікарями лікарні хворій встановлено неправильний діагноз, у зв’язку з чим призначене неправильне лікування.

Прокуратурою Івано-Франківської області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом смерті ув’язненої.