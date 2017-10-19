На Прикарпатті у магазині поширюють рекламні листівки на яких зображена карта України без Криму. ФОТОФАКТ

На Прикарпатті у магазині поширюють рекламні листівки на яких зображена карта України...

В місцевому гіпермаркеті одна з фірм, яка займається продажем натяжних стель, роздає франківцям рекламну продукцію, на якій зображена карта України без Криму.

Флаєри отримують відвідувачі магазину на вході. На картинці зображена карта нашої держави без півострова Крим. Також на рекламній брошурі є інформація про представництва фірми в інших містах, пише МІСТО.

Сайт фірми, яка таким чином рекламує в Івано-Франківську свою продукцію, доволі пристойний: є телефони представництв, яких, згідно даних на сайті, в Україні 10.

Телефонуємо в місцевий офіс, аби з’ясувати: зображення на карті – позиція фірми чи дизайнерська помилка?

Спочатку представник переконує нас, що в Криму просто немає представництва, тому півострів на карті не зображено. Проте, коли запитуємо, чому є окреслення всіх областей, де згідно даних їхнього сайту, немає представництв, то змістовної відповіді не отримуємо.

Представник перенаправляє нас у відділ, який займається розробкою реклами, там нам повідомляють, що це банальна дизайнерська помилка. Мовляв, дизайнери завантажують карти з мережі і, можливо, не додивилися. Просять вибачити і дякують за уважність до продукту.

По завершенню розмови нам пообіцяли утилізувати цю рекламну продукцію та переконали, що керівництво займає патріотичну позицію.