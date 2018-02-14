На Прикарпатті у готелі транслювали заборонені російські канали

У готелі у селі Річка, Косівського району, припинили трансляцію російських інформаційних каналів.

На початку лютого Управлінням СБУ області була отримана інформація, що у відпочинкових номерах гостинного двору «Буковець» у селі Річка Косівського району наявна можливість перегляду російських каналів «НТВ», «ТНТ» і «Рен-ТВ», пише Фіртка.

Під час перевірки ця інформація була підтверджена.

За результатами співпраці з Управлінням Служби безпеки України в Івано-Франківській області й профілактичної бесіди його працівників із власницею готелю у цьому закладі припинено показ обмежених для ретрансляції в Україні російських телеканалів, які поширювалися із супутника.