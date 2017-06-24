На Прикарпатті у двох районах виявили небезпечних шкідників і рак картоплі

Моніторинг у вогнищах карантинних організмів, де в минулі роки хворіла і була пошкоджена картопля, підтвердив, що колонії шкідників живі. Наразі фахівці розробляють заходи, які припинять поширення.

Про це повідомляють на сайті Держпродспоживслужби, пише КУРС.

З метою встановлення фітосанітарного стану Івано-Франківської області інспектори щотижня проводять фітосанітарний моніторинг сільськогосподарських угідь.

Минулого тижня інспектори промоніторили старі вогнища, де були карантинні організми. Під час інспекції знайшли три поширені в Україні шкідливі організми.