На Прикарпатті у двох районах виявили небезпечних шкідників і рак картоплі

Моніторинг у вогнищах карантинних організмів, де в минулі роки хворіла і була пошкоджена картопля, підтвердив, що колонії шкідників живі. Наразі фахівці розробляють заходи, які припинять поширення.
Про це повідомляють на сайті Держпродспоживслужби, пише КУРС.
З метою встановлення фітосанітарного стану Івано-Франківської області інспектори щотижня проводять фітосанітарний моніторинг сільськогосподарських угідь.
Минулого тижня інспектори промоніторили старі вогнища, де були карантинні організми. Під час інспекції знайшли три поширені в Україні шкідливі організми.
Рак картоплі – (Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival):
– Долинський район, с. Новичка на площі 0,25 га;
Золотиста картопляна нематода – (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens:
– Долинський район, смт Вигода на площі 0,15 га, с. Новичка – 0,25 га;
Американський білий метелик – (Hyphantria cunea Drury).:
– Городенківський район, с. Поточище на площі 2 га;
“Актами обстеження на встановлення фітосанітарного стану засвідчено факт виявлення карантинних організмів, а також визначено заходи щодо знищення цих шкідливих організмів та порядок переміщення об’єктів регулювання в карантинних зонах та за їх межі“, – інформує Держпродспоживслужба.
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