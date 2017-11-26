На Прикарпатті у ДТП загинув 34-річний пасажир. ФОТО

Вчора на в’їзді до Тисмениці біля ресторану “Княжий двір” сталася смертельна ДТП.

Про це інформує Управління з питань цивільного захисту ОДА, пише “Дзеркало Коломиї“.

21-річний франківець, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, керував автомобілем Mazda-626. У салоні авто знаходився 34-річний пасажир, також франківець.

Водій не впорався з керуванням, чим допустив перекидання автомобіля. Внаслідок ДТП пасажир загинув на місці пригоди, водій отримав тілесні ушкодження та доставлений в ОКЛ.

Рятувальникам довелося вивільняти з салону автомобіля водія та тіло загиблого пасажира.

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