На Прикарпатті триває ремонт дороги Яблунів — Делятин

Важливим транспортним сполученням гірської частини Івано-Франківщини є дорога місцевого значення О 090802 “Яблунів – Делятин”, яка з’єднує Косівський і Надвірнянський райони.
У липні 2016 року за кошти державного бюджету відремонтовано ділянку від Делятина до Білих Ослав, пише “Дзеркало Коломиї“.
А тепер Коломийська ДЕД облавтодору за кошти співфінансування Косівського району ремонтує ділянку від Яблунова до Середнього Березова на Косівщині.
Дякую шо вит піклуєтесь про дороги але дороги як небуло так і нема і жодного ямкового ремонту небуло просто ви взяли і запхали всі своі гроші в кишені а дороги навіщо нам тут виж тут не іздите “…” Зробит пока у нас є терпіння
Хахахах Ремон дороги вони зробили ,що за брехння там дорога відсуттня просто,грун асфальту немає ,ямковий ремон не допоможе ,нічого скоро дізнаємось хто привласнив кошти дорога неробилась взагалі!!!