На Прикарпатті триває ремонт дороги Яблунів — Делятин

Важливим транспортним сполученням гірської частини Івано-Франківщини є дорога місцевого значення О 090802 “Яблунів – Делятин”, яка з’єднує Косівський і Надвірнянський райони.

У липні 2016 року за кошти державного бюджету відремонтовано ділянку від Делятина до Білих Ослав, пише “Дзеркало Коломиї“.

А тепер Коломийська ДЕД облавтодору за кошти співфінансування Косівського району ремонтує ділянку від Яблунова до Середнього Березова на Косівщині.