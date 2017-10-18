На Прикарпатті та Буковині посилять охорону державного кордону

Для посилення ділянки кордону в межах Чернівецької та Івано-Франківської областей прибули резерви Голови прикордонного відомства.

Про це йдеться на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон у Facebook.

Чергове посилення з числа курсантів Національної академії імені Богдана Хмельницького та додаткових підрозділів Держприкордонслужби сьогодні прибули на Буковину.

Ними будуть посилені найбільш загрозливі напрямки українсько-румунського та українсько-молдовського кордону.

Як повідомив перший заступник начальника Західного регіонального управління Руслан Краснопортко – “Основною метою посилення даного напрямку кордону є протидія організованій злочинності. Для допомоги у патрулюванні будуть застосовуватись безпілотні літальні апарати, обладнані сучасними камерами фото- та відеоспостереження, а також тепловізійними засобами”.