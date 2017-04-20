На Прикарпатті священик навернув людей до сортування сміття. ВІДЕО

Кожен селянин продукує 450 кілограмів сміття на рік, але не кожен у змозі донести свій непотріб до баку – навіть там, де процес вивезення відходів налагоджений.

Як результат – загиджені річки і ліси, тисячі стихійних сміттєзвалищ розростаються в лісопосадках і ярах.

Щоправда, це не стосується мешканців Більшівців у Галицькому районі. Тамтешній священик через Бога навернув людей до сортування сміття, пише Галка.

Люди окремо складають папір, біле та темне скло, пластик і органічні відходи. За це отримують гроші від заготівельників.

Василь Завірак, настоятель храму Різдва Христового проповідував посто у церкві. А вже через кілька років люди, сповідаючись, почали каятися і за неналежну увагу до сортування сміття.