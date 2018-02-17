На Прикарпатті судитимуть групу осіб, яка обікрала квартири майже на 300 000 грн

На Прикарпатті судитимуть групу осіб, яка обікрала квартири майже на 300 000...

Коломийською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт щодо трьох чоловіків (28-річного жителя м. Івано-Франківська,45-річного громадянина Грузії та 33-річного жителя м. Калуша).

Як передає Панорама Прикарпаття, зловмисники впродовж вересня-жовтня 2017 року вчинилиряд квартирних крадіжок у різних містах області (м. Калуш, м.Івано-Франківськ, м. Галич, м. Тисмениця, м. Коломия).

У житлові помешкання вони проникали шляхом пошкодження замка вхідних дверей та викрадали з квартир громадян грошові кошти, ювелірні вироби, побутову та комп’ютерну техніку, мобільні телефони. Загальна сума викраденого майна сягає більше 300 000 тис. грн.

Указаних осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України та обрано щодо кожного з них запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Їм загрожує до 6 років позбавлення волі, повідомляє прес-служба прокуратури Івано-Франківської області.