На Прикарпатті судили двох посадовців, які не вказали у деклараціях про придбані автомобілі

На Прикарпатті судили двох посадовців, які не вказали у деклараціях про придбані...

За участю прокурорів судами розглянуто адміністративні протоколи за ч.1ст.172-6 КУпАП (порушення вимог фінансового контролю) щодо місцевих посадовців.

Як повідомляє прес-служба прокуратури, депутата Яремчанської міської ради та сільського голову із Тисменицького району визнано винними у вчиненні адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, та накладено штраф на понад 3 тис. грн.

Обидва посадовці несвоєчасно повідомили Національне агентство з питань запобігання корупції про суттєві зміни в майновому стані, а саме про придбання автомобілів.

Робота на вказаному напрямі триває.

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