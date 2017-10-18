На Прикарпатті суддя відмовився затверджувати поблажливу угоду для війта-хабарника

Сьогодні суддя Івано-Франківського міського суду Олег Лазарів відмовив у затвердженні угоди про визнання винуватості, укладеної між прокурором та сільським головою Підлужжя Володимиром Бурачком, якого спіймали на хабарі. Суддя вважає, що покарання, яке просить прокурор для хабарника, не відповідає кваліфікації статті.

За укладеною з прокуратурою угодою про визнання винуватості, сільський голова Володимир Бурачок мав заплатити штраф 25 500 гривень, пише Курс.

Суддя Олег Лазарів не затвердив укладену угоду через невідповіднсть покарання до кваліфікації статті.

Проте сільський голова Володимир Бурачок знову просив суддю затвердити угоду про визнання винуватості, бо у нього троє дітей і на одного сина очікує операція.

Суддя зазначив, що цей етап вже пройденний і рішення оскарженню не підлягає. Суд призначив розгляд справи по суті на 27 листопада.

Нагадаємо, сільського голову Підлужжя, що на Тисмениччині, в червні спіймали на хабарі в тисячу доларів.

Винагороду війт вимагав від учасника АТО за сприяння виділення земельної ділянки ветерану на сесії сільської ради.

Свої “старання” голова оцінив у 40 тисяч гривень. На землі, яка б мала виділятися атовцю безкоштовно, чиновник, ймовірно, вирішив нажитися.

Питання обіцяв “вирішити” на сесії сільської ради.

На попередньому засіданні Бурачок вину визнав і попросив суд затвердити угоду про визнання вини. Відповідно до угоди Бурачок погодився на штраф та позбавлення права обіймати посади на всіх підприємствах та організаціях усіх форм власності, що пов’язані з організаційно-розпорядчими функціями, строком на три роки.