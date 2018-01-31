На Прикарпатті суд визнав винним лікаря, який видав “липовий” лікарняний, однак звільнили від покарання

На Прикарпатті суд визнав винним лікаря, який видав “липовий” лікарняний, однак звільнили...

Городенківський районний суд Івано-Франківської області виніс вирок прикарпатському лікарю-травматологу, який підробив лікарняний.

У серпні-вересні 2016 року лікар-травматолог Снятинської ЦРЛ кілька разів поспіль вносив завідомо неправдиві відомості щодо продовження амбулаторного лікування жінки, жительки села Будилів Снятинського району, котра знаходилася у цей період за межами України, інформує “Галка”.

Відомо, що жінка, на момент перебування за кордоном, була на посаді кухарки Будилівського дошкільного навчального закладу (ДНЗ) ясла-садка «Золота рибка». Внаслідок підробленого лікарняного їй безпідставно було нараховано та виплачено бюджетні кошти по тимчасовій непрацездатності у розмірі майже 800 гривень.

Лікар, який самовільно, без засідання лікарської консультаційної комісії, поставив підпис та завірив своєю печаткою “липовий” лікарняний, свою провину визнає повністю.

Суд ухвалив визнати чоловіка винуватим у вчиненні злочину та призначити йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 1 700 гривень із позбавленням права обіймати посади у всіх медичних закладах України строком на один рік.

Однак, враховуючи те, що чоловік у всьому зізнався, допомагав слідству та відшкодував завдану державі шкоду, його звільнили від призначеного покарання.