На Прикарпатті суд призначив 1700 гривень штрафу чоловіку, який побив колишню дружину на очах у малолітніх дітей

Днями Тисменицький районний суд виніс вирок у справі чоловіка, який на очах у трьох малолітніх дітей побив колишню дружину.

27 травня 2016 року обвинувачений у ресторані “Хмельницький” в Івано-Франківську разом із сином святкували завершення навчального року. З ресторану чоловіка і хлопчика близько 23 години забирала колишня дружина, пише Курс.

У селі Старий Лисець між чоловіком і колишньою дружиною сталася сварка, він вдарив її в обличчя. Коли автомобіль зупинився чоловік вийшов з машини, витягнув за волосся жінку на дорогу, де продовжив бити в обличчя і груди. Побиття матері батьком бачили троє малолітніх дітей, які були в автомобілі.

Медики діагностували у потерпілої ЗЧМТ, струс головного мозку.

Потерпіла розповіла, що того дня у її старшого сина був випускний після закінчення четвертого класу. Вечором вона приїхала за сином, по дорозі у неї стався конфлікт з колишнім чоловіком, який почав її бити в автомобілі, коли діти закричали, чоловік витягнув її за волосся з автомобіля і продовжив бити.

Суд визнав чоловіка винним і призначив штраф 1700 гривень.