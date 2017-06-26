На Прикарпатті створять комплекс “Українські Афіни”, який має об’єднати чотири місцеві музеї

25 червня у селі Криворівня Верховинського району відбулися громадські слухання щодо створення Національного історико-культурного меморіальному комплексу “Українські Афіни”.
На слуханнях розглянули питання “Про охорону культурної спадщини музейної справи у селі Криворівня та створення Національного заповідного музейного комплексу “Українські Афіни”.
За результатами спільного засідання робочої групи управління культури облдержадміністрації та керівництва Верховинської райдержадміністрації і Верховинської районної ради, Криворівнянської сільської ради, духовенства району надіслано листа в Міністерство культури України з пропозицією про створення в Криворівні Національного заповідного музейного комплексу “Українські Афіни”.
Представники робочої групи просять Міністерство надати роз’яснень і рекомендації з приводу створення запропонованого музейного проекту та його відповідність чинному законодавству з питань музейної справи в Україні.
Громада села підтримала рішення щодо створення в селі Криворівня Національного заповідного музейного комплексу “Українські Афіни”.
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