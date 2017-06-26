На Прикарпатті створять комплекс “Українські Афіни”, який має об’єднати чотири місцеві музеї

25 червня у селі Криворівня Верховинського району відбулися громадські слухання щодо створення Національного історико-культурного меморіальному комплексу “Українські Афіни”.

У громадських слуханнях взяли участь голова Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності Микола Княжицький, начальник Івано-Франківського управління культури облдержадміністрації Володимир Федорак, голова Верховинської райдержадміністрації Олег Лютий, голова Верховинської районної ради Іван Шкіндюк, священик УПЦ КП Різдва Пресвятої Богородиці с. Криворівня о. Іван Рибарук, жителі села Криворівня, інформує прес-служба Верховинської РДА.

На слуханнях розглянули питання “Про охорону культурної спадщини музейної справи у селі Криворівня та створення Національного заповідного музейного комплексу “Українські Афіни”.

За результатами спільного засідання робочої групи управління культури облдержадміністрації та керівництва Верховинської райдержадміністрації і Верховинської районної ради, Криворівнянської сільської ради, духовенства району надіслано листа в Міністерство культури України з пропозицією про створення в Криворівні Національного заповідного музейного комплексу “Українські Афіни”.

Представники робочої групи просять Міністерство надати роз’яснень і рекомендації з приводу створення запропонованого музейного проекту та його відповідність чинному законодавству з питань музейної справи в Україні.

Громада села підтримала рішення щодо створення в селі Криворівня Національного заповідного музейного комплексу “Українські Афіни”.

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