На Прикарпатті син убив свого батька

8 листопада зранку до Рожнятівських правоохоронців надійшло повідомлення, що 39-річний житель Дубшарів виявив мертвим свого 78-річного батька.

Про це повідомляє сектор комунікації ГУ Нацполіції в області, пише Дзеркало Коломиї.



Син та батько проживали разом в одному будинку. Між ними часто виникали конфлікти з приводу систематичного вживання потерпілим алкогольних напоїв.

Так, в ході останнього такого конфлікту, син, будучи добряче напідпитку, завдав численні удари руками та ногами по голові та тілу батькові, внаслідок яких настала смерть. Опісля син вийшов з будинку, а повернувшись, виявив тіло батька без ознак життя.

Як встановила експертиза, причиною смерті є закрита черепно-мозкова травма, набряк та набухання головного мозку, крововилив під оболонку головного мозку.

Підозрюваного затримано. Наразі йому оголошено підозру та вирішується питання про обрання судом міри запобіжного заходу – тримання під вартою.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

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