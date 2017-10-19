На Прикарпатті шукають 61-річного чоловіка, який зник ще два тижні тому

18 жовтня о 6.50 івано-франківські (4 осіб і 1 од. тех.) і вигодські рятувальники (5 осіб і 1 од. тех.) виїхали в Кулинку Калуського р-ну на пошуки 61-річного чоловіка, який 5 жовтня вийшов з дому у невідомому напрямку і до цього часу не повернувся.

Про це повідомили в Управлінні ЦЗ Івано-Франківської ОДА, пише Дзеркало Коломиї.

Крім того, до пошукових робіт залучено калуських рятувальників (15 осіб і 1 тех.), 10 працівників “Карпатнафтохім”, двох працівників поліції, двох лісників та 6 осіб місцевого населення.

Обстежено ліс поблизу Кулинки в напрямку населених пунктів Чертіж та Дубравка Львівської області (орієнтовно 15 км).

Станом на 17.30 18 жовтня пошукові роботи припинені, особу не знайдено.