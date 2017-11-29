На Прикарпатті школярка на уроці хімії отримала опіки обличчя

29 листопада о 13:50 год. до Надвірнянського відділу поліції надійшло повідомлення від чергового лікаря Івано-Франківської ОДКЛ про те, що учениця під час уроку хімії отримала тілесні ушкодження у вигляді опіків обличчя.

Про це повідомляє Сектор комунікації ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області, пише Дзеркало Коломиї.



Правоохоронці встановили, що об 11 год. в Ліснотарновецькому НВК на уроці хімії, під час лабораторного дослідження, учениця 7 класу отримала тілесні ушкодження у вигляді опіку ІІ ступеня, 7% опіків від загальної тілобудови.

Потерпілу доставлено до опікового відділення ОДКЛ Івано-Франківська, де вона на даний час перебуває на стаціонарному лікуванні.

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей).