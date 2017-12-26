На Прикарпатті шахраї викрадають номерні знаки, щоб повернути за винагороду

У Телеграм-чаті IF-INFO користувач Міша Кошка повідомив про те, що у районі вулиць Коновальця-Сорохтея-Грушевського у ніч із 25 на 26 грудня з авто викрали номерні знаки.

Чоловік зазначив, що йому відомо про вісім таких випадків, пише Галка.