На Прикарпатті шахраї викрадають номерні знаки, щоб повернути за винагороду

У Телеграм-чаті IF-INFO користувач Міша Кошка повідомив про те, що у районі вулиць Коновальця-Сорохтея-Грушевського у ніч із 25 на 26 грудня з авто викрали номерні знаки.
Чоловік зазначив, що йому відомо про вісім таких випадків, пише Галка.
Викрадачі залишають номер телефону і повертають викрадене за 700 гривень.
Прес-секретар патрульної поліції Микола Гурак підтвердив інформацію. Зранку до поліції надійшли декілька викликів про зникнення номерних знаків.
Один із заявників заплатив 700 гривень. Телефоном йому повідомили, де знаходяться номери.
Ще один чоловік зазначив, що машина з АТО. Викрадачі повідомили, що готові “пожертвувати” 200 гривень і казали заплатити 500.
Приїхавши на виклик патрульні опрацювали прилеглу територію. У ході опрацювання знайшли ще декілька номерних знаків. Усього – близько 10. Деякі власники ще навіть не встигли помітити відсутність номерів.
На місце виїхала слідчо-оперативна група. Зараз справою займаються у міському відділі поліції.
Микола Гурак додав, що у слідчих уже є доказове відео. На ньому зафіксовано, як чоловік років 25-30 на одній із вищезазначених вулиць близько 2 години ночі 26 грудня знімав номери.