На Прикарпатті шахраї від імені церкви збирають благодійні внески

Зокрема, протоієрей о. Микола Мороз зазначає:

“Шановні мешканці нашого міста. Доводиться офіційно заявити про те, що від імені Православної церкви Київського патріархату у м.Калуші, а також від імені священиків собору Святих Землі Української ніколи не проводився і не проводиться ніякий збір коштів ні на які потреби: чи подарки дітям на Миколая, чи то на храм, його будову, чи ще на щось”.

Священик закликав бути уважними, коли до калушан із фінансовими питаннями звертаються від імені Православної громади міста чи від імені будь-кого з православних священиків. Це аферисти, каже о. Микола Мороз.

Аналогічне прохання поширив настоятель собору, митрофорний протоієрей о. Григорій Мороз:

“Калушани, не піддавайтися на провокації аферистів. Не від нашої Громади і не з мого благословіння збирають вони гроші — будьте кмітливими, хай Вас не дурять ще і ці пройдисвіти”.