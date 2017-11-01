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На Прикарпатті розшукують зниклого безвісти 58-річного місцевого мешканця

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Богородчанським ВП ГУНП в Івано-Франківській області встановлюється місце перебування безвісти зниклого громадянина України Остап’яка Василя Івановича.

Чоловік 01.01.1959 р.н., житель Іваниківки, Богородчанського району.

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В ніч з 30 на 31.10.2017 р. пішов з дому і по цей час місце його перебування невідоме.

Прикмети розшукуваного: на вигляд 55-60 років, ріст 170-175 см,повної тіло будови, обличчя овальне, брови широкі, губи тонкі, волосся коротке темного кольору із сивиною. На час зникнення був одягнутий у спідню білизну, інформує прес-служба поліції.

Про будь-яку відому інформацію про розшукуваного просимо повідомляти за телефоном “102” у чергову частину Богородчанського ВП ГУНП в Івано-Франківській області або за номерами (034-71)- 2-22-52, та 067 66 61 320.

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