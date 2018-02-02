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На Прикарпатті розшукують безвісти зниклого чоловіка. ФОТО

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Фото ілюстративне

Правоохоронці встановлюють місце перебування 67-річного мешканця Івано-Франківська Дмитра Шпака.

Чоловік 1 лютого вранці вийшов з дому в невідомому напрямку і по цей час місце перебування його невідоме.

Був одягнутий у куртку коричневого кольору, штани та кашкет чорного кольору.

Про будь-яку відому інформацію просимо повідомляти за телефонами “102”, (0342)75-03-82 або 068 66 71 317 – чергова частина Івано-Франківського ВП ГУНП в області.

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