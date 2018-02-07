На Прикарпатті розшукують акторів масовки для фільму-фентезі “Тільки диво”

Знімальна група терміново розшукує серед місцевих мешканців акторів масових сцен.

Як повідомляє Репортер, у другій половині лютого (з 16-ого числа) у Буковелі буде продовжувати зніматися український фільм-фентезі «Тільки диво». Тож знімальна група шукає бажаючих знятися у масових сценах.

“Нам потрібні діти, молодь й особливо люди віком 45+. Оплата за знімальний день – 300 гривень, також годуємо обідом. Долучайтеся до роботи з нами над цікавим проектом, беріть друзів та знайомих зніматися в українському кіно”, – закликає Корній Грицюк.

Усіх зацікавлених просять звертатися в особисті повідомлення ‎Korney Gritsyuk‎ на сторінці в Facebook.

Нагадуємо, що на гірськолижному курорті “Буковель” в українських Карпатах знімають казку “Тільки диво”.