На Прикарпатті розпочався тиждень безпеки дорожнього руху

З 13 по 19 листопада в Україні стартує тиждень безпеки дорожнього руху.
Управління патрульної поліції в Івано-Франківську здійснюватиме комплекс заходів, спрямованих на попередження та профілактику аварійності на дорогах.
Головною метою тижня безпеки дорожнього руху є зміцнення транспортної дисципліни серед учасників дорожнього руху, активізація роботи щодо підвищення безпеки дорожнього руху, особливо при здійсненні пасажирських перевезень, перевірка готовності рухомого складу до зимового періоду експлуатації та проведення профілактичних заходів з попередження дорожньо-транспортних пригод.
Водії та пішоходи, пам’ятайте! Безпека на дорозі залежить від дотримання ПДР та взаємоповаги на дорозі!
До відома: з початку року в Україні сталось майже 117 000 ДТП, у яких понад 2 000 людей загинули та більше, ніж 25 000 отримали травми різного ступеня тяжкості.
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