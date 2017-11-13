На Прикарпатті розпочався тиждень безпеки дорожнього руху

З 13 по 19 листопада в Україні стартує тиждень безпеки дорожнього руху.

Управління патрульної поліції в Івано-Франківську здійснюватиме комплекс заходів, спрямованих на попередження та профілактику аварійності на дорогах.

Головною метою тижня безпеки дорожнього руху є зміцнення транспортної дисципліни серед учасників дорожнього руху, активізація роботи щодо підвищення безпеки дорожнього руху, особливо при здійсненні пасажирських перевезень, перевірка готовності рухомого складу до зимового періоду експлуатації та проведення профілактичних заходів з попередження дорожньо-транспортних пригод.