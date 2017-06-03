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На Прикарпатті розпочато розслідування щодо медиків, через недбалість яких померла 33-річна жінка

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Фото ілюстративне

Снятинський  відділ прокуратури  здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 140 (неналежне  виконання  професійних  обов’язків  медичним  працівником) КК України.

Встановлено,  що  28 травня цього року  в  реанімаційному  відділенні  Снятинської  районної лікарні раптово  померла  33-річна  жінка,  якій  перед  тим  було  проведено  оперативне  втручання, повідомляє прес-служба прокуратури Івано-Франківської області, пише Дзеркало Коломиї.

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Наразі проводяться експертизи, триває досудове розслідування.

У разі доведення вини медиків, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років, або обмеження волі на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк.

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