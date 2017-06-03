На Прикарпатті розпочато розслідування щодо медиків, через недбалість яких померла 33-річна жінка

Снятинський відділ прокуратури здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником) КК України.

Встановлено, що 28 травня цього року в реанімаційному відділенні Снятинської районної лікарні раптово померла 33-річна жінка, якій перед тим було проведено оперативне втручання, повідомляє прес-служба прокуратури Івано-Франківської області, пише Дзеркало Коломиї.

Наразі проводяться експертизи, триває досудове розслідування.

У разі доведення вини медиків, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років, або обмеження волі на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк.