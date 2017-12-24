На Прикарпатті п’яна дівчина “замінувала” нічний клуб

У Франківську “мінували” нічний клуб.

Вчора ввечері до патрульонї поліцїі надійшло повідомлення про замінування нічного клубу “Ельдорадо” по вулиці Івасюка,60, пише Фіртка.

“Прибувши на місце події, дану будівлю було обгороджено, було евакуйовано близько 150 чоловік. По даному факту стало відомо, що виклик про замінування було здійснено з таксофона дівчиною, можливо в стані сп’яніння, обставини встановлюються”, – розповів речник патрульної поліції Микола Гурак.

Після перевірки вибухотехніків людей пустили назад. Вибухівки не виявлено.