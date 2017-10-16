На Прикарпатті пройшов фестиваль капусти. ФОТО

В Обертині Тлумацького району вдруге відбувся незвичайний “смачний” фестиваль — фестиваль капусти, інформують “Вікна”.

Розповідає організатор свята, місцевий підприємець Богдан Станіславський:

“Фестивалі, свята і чемпіонати поїдання різних страв, овочів, фруктів давно проводять у різних європейських країнах, США і Австралії. Я часто бував і буваю закордоном і подивився на це та подумав чому би в Обертині не влаштувати щось подібне, тим паче, що у нас та в сусідніх селах вже роками вирощують капусту, різних сортів та видів”.

Вирощене люди показували на святі, дехто продавав. За кілограм просили по 3-5 гривень. А господині з різних сіл пригощали пиріжками, запіканками, супами, котлетами, салатами з капусти.

Жінки розповідали, що з капустою пов’язано багато звичаїв та обрядів. Так, у селі Гавриляк, на весіллі наймолодша дівчинка з родини молодого…годує з ложки молодят капустою з підливою, яку там називають “приймленою”. За це молодята та їхні батьки дарують подарунки, і згодом кажуть, що вона свої дарунки “накапустила”.

Дивним звичаєм є і “молитва до капусти”. За останнє не раз селян сварять священики, але люди не зважають.

Були на святі й фермери, які представили сорти зимової капусти.

До слова, в Обертині доказали, що з капусти можна зробити все, що завгодно, навіть дитячі іграшки. Нині в багатьох дитячих садках Обертина та довколишніх сіл проводить свята осені, де грають лялькові вистави з участю казкових героїв, завбачливо зроблених батьками малят і вихователями з капусти.

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