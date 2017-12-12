На Прикарпатті проведуть фестиваль сучасного українського кіно

19-23 грудня на Верховинщині відбудуться дні українського кіно. Фестиваль триватиме п’ять днів, протягом яких планується показ семи найновіших українських стрічок, прем’єри яких відбулися нещодавно.

“В цьому році вітчизняне кіно з успіхом виходить на екрани кінотеатрів України та Європи та виграє призи на найбільших світових фестивалях. Нам важливо, аби останні прем’єри українського кіно бачили не лише мешканці великих міст, але і жителі невеликих селищ по всій країні. У Верховині немає кінотеатру, але є сучасна школа, простора актова зала на 300 місць. Там і відбудеться наш святковий міні-фестиваль”, – зазначив Андрій Халпахчі, пише ГК.

Серед гостей показу – режисер Ахтем Сейтаблаїв, який представить дві свої стрічки – “Кіборги” та “Чужа молитва”, та франківський актор Роман Луцький. Останній презентує кіно “Сторожова Застава”, де зіграв одну з головних ролей.

Також на фестивалі покажуть фільми “Межа”, “Червоний” та “DZIDZIO Контрабас”.