На Прикарпатті придбали крематорій для спалювання трупів тварин

Сьогодні в Івано-Франківську під час постійної комісії обласної ради з питань аграрної політики та земельних відносин обговорили питання про внесення змін до фінансування у сфері ветеринарної медицини.

Йдеться про внесення змін до переліку заходів, обсягів та джерел фінансування регіональної цільової програми проведення лабораторно-діагностичних та лікувально-профілактичних робіт у сфері ветеринарної медицини в Івано-Франківській області на 2017-2018 роки, пише Місто.

Зокрема, Івано-Франківська регіональна державна лабораторія Держпродспоживслужби придбала за кошти обласного бюджету крематорій для спалювання патматеріалу від трупів тварин, залишків проб та відпрацьованого матеріалу.. На нього було виділено 210 тисяч гривень. Однак, після проведення тендерної закупівлі, вартість крематорію змінилась на 195 тисяч гривень.

Відтак, депутати вирішили внести ці зміни до переліку обсягів фінансування.