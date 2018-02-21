На Прикарпатті покарають батьків, які через пиятику не дбають про малолітніх дітей. ФОТО

На Прикарпатті покарають батьків, які через пиятику не дбають про малолітніх дітей....

На Косівщині працівники ювенальної превенції спільно з представниками соцслужб провели повторне обстеження умов проживання дітей у сім’ях, які вже перебувають на обліку як такі, що опинилися у складних життєвих обставинах.

Результати обстежання, на жаль, не надто втішні, повідомляє Ювенальна Превенція Прикарпаття, пише КУРС.

Виявилося, що анітрохи не покращилася ситуація в одній з сімей, яка проживає у селі Хімчин.

Батьки трьох малолітніх дітей не переймаються облаштуванням належних побутових умов для їх нормального розвитку та продовжують зловживати алкогольними напоями. За невиконання обов’язків щодо виховання дітей батьків притягнуто до адмінвідповідальності.

Через проблеми з алкогольною залежністю батьків потерпають й троє неповнолітніх дітей з сім’ї у селі Шепіт. Їх батьки періодично опиняються у стані, за якого вони не здатні турбуватися про дітей.