На Прикарпатті подружжя педагогів збудувало родинну бібліотеку. ВІДЕО

Близько 5-ти тисяч книг розмістили в одній із кімнат у власному будинку.

Решту приміщення використовують для відпочинку та читання. У бібліотеці можна знайти як вже рідкісні видання, так і сучасні. Літературу збирали протягом більше, ніж півстолітнє вчителювання у Яворівській школі, йдеться в сюжеті Espreso.TV.

Петра Васильовича Лосюка добре знають не тільки на Прикарпатті. Протягом декількох десятиліть він був директором Яворівської школи, має почесне звання Народного вчителя України.

Разом із дружиною, пані Марією, назбирали чималу бібліотеку. Родинна бібліотека Лосюків користується неабиякою популярністю в селі.

“Здавати в макулатуру не могли зважитись. Тому, що багато книжок дорогі серцю. Адже мають свою історію”, – розповів Петро Лосюк, власник бібліотеки.