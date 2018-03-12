На Прикарпатті планують створити ще одну ОТГ

Мешканці села Бистрець на Верховинщині мають намір увійти до складу майбутньої Зеленської ОТГ. Інших варіантів об’єднання у сільській громаді не розглядають.

Про це стало відомо на інформаційно-роз’яснювальній зустрічі з питань децентралізації, яку було організовано Івано-Франківським центром розвитку місцевого самоврядування, передає Курс.

На думку селян, таке об’єднання може стати ефективним та найбільш оптимальним.

За словами директора ІФ ЦРМС Руслана Панасюка, створення Зеленської ОТГ передбачено перспективним планом. Проте до сьогодні не здійснювалось “ніяких зрушень щодо процесу об’єднання через низьку поінформованість жителів села”.

“Сьогодні є усі передумови для того, щоб було утворено Зеленську ОТГ”, – підкреслив Руслан Панасюк.

Інформуючи присутніх про реформу місцевого самоврядування, радник з питань децентралізації Максим Чопей розповів про переваги, які отримують ОТГ. За його словами, процес децентралізації ґрунтується на принципі субсидіарності, тобто передачі повноважень та вирішенні проблем на місцях.

Максим Чопей наголосив: якби Зеленська громада об’єднались у 2015 році, то нині могла б отримати на свій розвиток близько 16 млн гривень.