На Прикарпатті планується підвищення тарифів на воду

Долинський водоканал подав пропозицію збільшити тарифи на водопостачання та водовідведення на найближчій сесії районної ради.

Панорама інформує, що на сьогодні діючий тариф на послуги водопостачання відшкодовує 78.5 % собівартості, на послуги водовідведення відшкодовує 41.8 % собівартості, то ж хочуть встановити економічно обґрунтовані тарифи, щоб не залишатись у збитках.

Долинське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства інформує споживачів про те, що готує до районної ради розрахунки коригування складових калькуляції економічно обґрунтованих витрат на виробництво та надання послуг з водопостачання та водовідведення (електроенергія, заробітна плата, відрахування на соціальні заходи).

В умовах постійного зростання основних складових тарифів, зокрема, мінімальної заробітної плати, відрахування на соціальні заходи, вартості електричної енергії, виникла невідповідність діючих тарифів фактичним витратам для вироблення послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.

Це, в свою чергу, негативно відобразилося на діяльності Долинського ВУВКГ, стані систем централізованого водопостачання та водовідведення, якості надання послуг споживачам, функціонуванні галузі в цілому. Отже коригування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення до економічно обґрунтованого рівня є необхідним заходом для належного функціонування підприємства.

За період з жовтня 2016 року по лютий 2018 року тариф на електроенергію зріс з 1,9699 грн./кВт.год. до 2,2174 грн./кВт.год., тобто на 12,6 %; мінімальна заробітна плата або мінімальні гарантії з оплати праці зросли з 1450 грн./ місяць до 3723грн./ місяць , тобто на 156,7 %.

Діючі тарифи на послуги, що надаються Долинським ВУВКГ для населення водопостачання – 9.90 грн/куб.м водовідведення – 5.80 грн/куб.м; для підприємств, установ,що фінансуються з державного та місцевих бюджетів водопостачання -17,40 грн/куб.м водовідведення -21,00 грн/куб.м,для інших підприємств,установ, організацій водопостачання – 14.90 грн/куб.м водовідведення -18,00 грн/куб.м встановлені рішенням районної ради № 214-13/2016 від 22.12.2016 року на сьогоднішній день не забезпечують не лише прибуткової, але й беззбиткової діяльності підприємства.

Нагадуємо, що підвищились тарифи на вивезення сміття.