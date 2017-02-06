На Прикарпатті пікетують банк країни-агресора. ФОТО

Акція організована політичною партією “Національний корпус”. В знак протесту пікетувальники обклеїли фасад Сбербанку Росії стікерами із застереженнями.

“Увага! Це банк країни-агресора. Він буде закритий. Терміново забирайте свої гроші”, — повідомляють стікери, якими нині рясніє фасад банку, інформує 0342.ua

Як повідомляють пікетувальники, керівництво НБУ віддало банківський сектор на відкуп країні-агресору. Доля російських банків тільки за останній рік зросла з 12% до 40%. Тільки у нашому місті функціонує 15 російських банків. Активіст “Національного корпусу” обіцяють, що акції протесту пройдуть біля кожного з них і Сбербанк Росії — це тільки початок.

“Уявіть собі, що у 1941 році, коли війська нацистів вторглися на територію Радянського союзу, там би продовжував функціонувати банк Третього рейху. Зараз в Україні ми бачимо аналогічну ситуацію“, — проводив аналогії спікер на акції протесту.