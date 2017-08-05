На Прикарпатті підприємство скидало в річку недоочищені стоки

Державна екологічна інспекція в Івано-Франківській області під час позапланової перевірки виконання припису ТзОВ “Світ Шкіри” в м. Болехів виявила скидання недоочищених стічних вод в р. Гериня.

Про це йдеться на сайті екологічної інспекції, пише Дзеркало Коломиї.

В присутності представників Болехівської міської ради були відібрані проби зворотних та поверхневих вод річки.

Проводяться лабораторні дослідження відібраних проб, у пробах стічних водах виявлено перевищення вмісту хлоридів, сухого залишку та показника ХСК.