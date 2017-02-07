На Прикарпатті підірвали річку Прут

Щоб запобігти виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних зі скупченням льоду на кількох ділянках річки Прут, в селищі Ворохта Яремчанської міської ради група піротехнічних робіт УДСНС в Івано-Франківській області провела підривні роботи.

На річці Прут відбулося п’ять підривів протяжністю 30 метрів. Для даних робіт використано 3,6 кг вибухівки та п’ять електродетонаторів, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

До місця події виїжджали заступник начальника відділу реагування на НС УДСНС, піротехнічна група АРЗ СП в кількості 6 чоловік, мобільна група в складі начальника Яремчанського МВ УДСНС, головного фахівця Яремчанського МВ УДСНС, начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій цивільного захисту населення Яремчанського міськвиконкому, селищний голова селища Ворохта та депутатський склад селищної ради. На місці події відбулось засідання комісії бехногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Крім того, в селі Шевченково Галицького району, внаслідок льодоходу, який відбувся на річці Лімниця, скупчився лід, що може призвести до руйнування водозабору КП «Галичводоканал». Тому сьогодні вранці запланована виїзна комісія Галицької РДА.