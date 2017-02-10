На Прикарпатті підбили підсумки досягнень спортсменів за минулий рік. ВІДЕО

Управління спорту Івано-Франківської ОДА традиційно підсумувало результати роботи федерацій, здобутки тренерів та досягнення спортсменів Прикарпаття за 2016 рік.

Зокрема, однією з найсильніших є Федерація боксу на Прикарпатті, повідомляє ОТБ “Галичина”.

“Івано-Франківська федерація боксу є лідером серед всіх українських федерацій, через те, що в нас проходить низка міжнародних турнірів, зокрема матчеві зустрічі між Ірландією і Німеччиною. Нині плануємо матчеву зустріч із збірною Франції”,- розповів наш краянин Іван Данилишин, нині заслужений тренер України, член комісії Європейської федерації боксу.

Івано-Франківщина дала Україні і світові чимало видатних імен у спорті, але їх могло би бути значно більше, коли б увага до них та їхніх тренерів була ретельнішою, а фінансування – кращим.