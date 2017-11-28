На Прикарпатті перекинувся рейсовий автобус

Наразі відомо, що автобус занесло і він опинився у канаві біля дороги. В результаті аварії автобус перевернувся, інформують “Вікна”.

Інформацію про аварію підтвердив Середньоугринівський сільський голова Тарас Федорів. За його словами, ДТП трапилася близько восьмої години ранку, коли в автобусі перебувало чимало пасажирів.

Ймовірною причиною аварії могла стати погана дорога та ожеледиця. Автобус рухався згори, його занесло і, каже, Тарас Федорів, добре, що водій зорієнтувався і не допустив ще серйознішої аварії. Люди з автобуса вибиралися через вікна. Інформації про постраждалих наразі немає.