На Прикарпатті перекинувся причіп вантажівки та пошкодив дорогу. ФОТО

Сьогодні, 24 листопада, на об’їзній у Надвірній перекинувся причіп вантажівки.

Про це повідомляє Auto Life.

На місці ДТП працюють правоохоронці.

Як розповіли у поліції, водій КамАЗ перевозив у напівпричепі невеликі газові труби. Він не вибрав безпечну швидкість на повороті, через що труби зіскочили і напівпричіп перекинувся, інформує Місто.

Внаслідок цього, додають правоохоронці, пошкодилося дорожнє покриття – утворилась вибоїна глибиною до п’яти сантиметрів.

На водія склали два протоколи – за створення ДТП і пошкодження дороги.