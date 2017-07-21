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На Прикарпатті оголосили штормове попередження: очікуються грози та град

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Сьогодні до кінця дня та завтра протягом доби на Прикарпатті очікується погіршення погодних умов.

По області та місту очікуються грози, місцями град, шквалисте посилення вітру 15-20 м/с.

Don Yapon

Про це повідомляє  Управління з питань цивільного захисту ОДА.

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