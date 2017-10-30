На Прикарпатті обікрали стоковий магазин

28 жовтня о 3.10 год. в Івано-Франківську пограбували магазин “Анна Марія” на вулиці Ребета, в якому продають стоковий одяг i взуття.

Повідомлення про це правоохоронцям надійшло від приватної охоронної фірми. З магазину винесли 50 пар джинсів і ноутбук Lenovo, повідомляє МІСТО.

Злодії потрапили до магазину шляхом віджимання металопластикових дверей.

У магазині було чимало камер відеоспостереження, тому, ймовірно, грабіжників знайдуть.

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