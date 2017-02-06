На Прикарпатті немає ліків для людей з пересадженими органами

Сьогодні, 6 лютого, в Івано-Франківську відбулося засідання постійної депутатської комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики.

Серед іншого, депутати заслухали питання про розподіл частини залишку коштів за медичною субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам, інформує Бліц-Інфо.

За словами представниці департаменту фінансів ОДА, мова йде про 6 мільйонів 360 тисяч гривень.

Планується направити 4 мільйони для перитонеального діалізу та 190 тисяч на закупівлю препарату “Міфортик”, який вживають люди з пересадженими органами.

Голова медичної комісії, сврбодівець Манолій Піцуряк зазначив, що наразі в області є проблеми саме з цим життєво необхідним препаратом.

“На Прикарпатті є 28 чоловік з пересадженими органами. З них 22 людини приймають ліки, яких вже тиждень в області немає”, – наголосив Піцуряк.

Окрім того, 150 тис. для Обласного госпіталю ветеранів війни, з них 100 тис – на харчування та 50 – на “Таміфлю”.